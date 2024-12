Mattos questiona PM e diz que ficou inviável ter torcida mista no Mineirão

A partida entre Cruzeiro e Palmeiras nesta quarta-feira (4/12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realmente de portões fechados. A CBF e a PM de Minas Gerais c hegaram a liberar a presença de torcedores no estádio , mas sem tempo hábil, o local estará vazio para o embate. Algo que desagradou a Raposa e principalmente o CEO celeste, Alexandre Mattos.

Em entrevista para à “Rádio Itatiaia”, o dirigente comentou que fez de tudo para dar segurança para que as duas torcidas estivessem no Mineirão. Contudo, faltou uma ”ajuda” da polícia.

“Inicialmente estávamos preocupados com a vida humana e há dez dias manifestamos essa preocupação pelos fatos ocorridos, com a morte de um torcedor. Mas a polícia é que tem de cuidar disso. E dissemos que éramos a favor de duas torcidas no jogo e recebemos todos os rivais. O que fizemos foi manifestar, exigir e pedir que os órgãos competentes, polícia, governo, que eles dessem condição de tranquilidade para que não ocorresse uma catástrofe no jogo por causa do que aconteceu há dois dias. A partir disso, o Cruzeiro deixou claro para o comando da polícia, em reuniões como ocorreu na sexta-feira”, disse Alexandre Mattos, que seguiu.

“Gostaríamos que fosse torcida única e que o fator de duas torcidas tivesse segurança detalhada, e pedimos ao comandante que detalhasse quem planejou e que enviasse à CBF. A polícia mineira é a melhor do Brasil e tem total condição de garantir segurança para a torcida mista. Mas apenas manter a situação de situação mista com segurança. Não faltou falar com ninguém. Trabalhamos dentro da lei e com todos os que tinha de conversar. Diretor de competições, comando da policia, governo. Mas a confirmação da segurança só veio as 6h da manhã”, completou.