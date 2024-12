Luciano deixa futuro no São Paulo em dúvida, após derrota para o Juventude

O atacante Luciano fez um gol, mas não evitou a derrota do São Paulo para o Juventude, por 2 a 1, na 37ª rodada do Brasileirão. Com a derrota, o time paulista não tem mais chances de ultrapassar o Fortaleza, mas também mantém a sexta colocação e soma 59 pontos. Ao final da partida, Luciano comentou sobre o revés, mas, quando questionado sobre sua permanência na equipe para a próxima temporada, evitou dar uma resposta direta.

“Queríamos terminar a temporada vencendo em casa, para nós, para nossos familiares e para a torcida. Agora é pensar no último jogo e ver quem vai ficar ou não para melhorarmos. Acho que no primeiro tempo tivemos a posse de bola, mas o time deles estava fechado e não conseguimos marcar. Foi igual contra o Grêmio: a gente se desliga e toma gols bobos. Quando estamos atrás, é difícil reverter”, afirmou Luciano. Sobre a possibilidade de permanecer no São Paulo a partir de 2025, o atacante respondeu: “Não sei.” Sem grandes pretensões para o final da temporada, o São Paulo encerra sua participação em 2024 e enfrentará o Botafogo, no Rio de Janeiro, no domingo (8), às 16h (de Brasília).