Internacional está a um passo de garantir o título simbólico do returno da Série A

Caso vença o Botafogo, o Colorado vai assegurar a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro

O Internacional está próximo de garantir o título simbólico do returno do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Colorado depende apenas de si e precisa só de uma vitória para assegurar tal proeza. Atualmente, são 37 pontos somados em 17 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de 73% de aproveitamento.

O time gaúcho vai ter que provar novamente a sua força depois dessa arrancada no segundo turno. Afinal, para confirmar a melhor campanha do returno da Série A , vai precisar do resultado positivo contra o Botafogo, o líder da competição. O Inter ainda conta com três concorrentes para ficar com este título simbólico. Tratam-se do Corinthians, Palmeiras e o próprio Glorioso.