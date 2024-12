Gyökeres está no radar de gigantes europeus

À medida que a janela de transferências de janeiro se aproxima, Viktor Gyökeres ganha cada vez mais destaque no mercado. Quem quiser contratá-lo neste período precisará pagar a cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. No entanto, segundo informações do jornal português ‘A BOLA’, o Sporting estaria disposto a negociar o atacante a partir de 70 milhões de euros, além de objetivos adicionais que podem elevar o valor total ao longo do tempo. Além disso, em caso de mais de um clube demonstrar interesse, o preço poderá se aproximar ainda mais da cláusula.

Com 26 anos, Gyökeres teve uma estreia brilhante pelo Sporting na temporada passada e está superando as expectativas nesta. Até o início de dezembro, ele já marcou 24 gols em 21 jogos pelo clube e nove gols em seis partidas pela seleção sueca. Na Champions, foram cinco gols, incluindo um hat-trick contra o Manchester City, o que atraiu a atenção dos principais clubes das maiores ligas da Europa.