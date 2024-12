Grêmio sai na frente, mas cede empate ao Vitória e ainda não garante vaga na Sul-Americana

Tricolor segurou pressão no início do jogo e conseguiu abrir o marcador, mas não conseguiu manter o resultado

Grêmio e Vitória ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (04), no Barradão, pela penúltima rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente no primeiro tempo, em belo gol de João Pedro. Na segunda etapa, o Leão foi para cima e conseguiu o empate com Alerrandro, artilheiro do Brasileirão, junto com Yuri Alberto, com 14 gols.

Com o resultado, as duas equipes não têm mais chance de ir para Libertadores e foram ultrapassadas pelo Vasco. O Vitória é o 11º colocado, com 46 pontos e pode garantir vaga na Sul-Americana caso o Athletico seja derrotado pelo Bragantino. Já o Tricolor é o 12º colocado, com 45 pontos.