Grêmio não terá três peças importantes para duelo com o Vitória

A equipe gaúcha tem mais um desfalque, o defensor Rodrigo Ely, que sofreu uma luxação no pé direito, no empate com o Juventude. No entanto, ele não se recuperou a tempo e também será baixa no último compromisso da equipe na temporada. Com as ausências, Rodrigo Caio e Gustavo Martins disputam a vaga deixada por Rodrigo Ely. Além disso, Edenílson deve ser titular no lado direito do meio de campo no lugar de Soteldo.