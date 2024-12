Fiorentina é eliminada da Copa da Itália, nos pênaltis, pelo Empoli

A ferro e fogo, o Empoli conseguiu classificação histórica para as quartas de final da Copa da Itália. Afinal, nesta quarta-feira (4/12), visitou a favorita Fiorentina no Artemio Franchi, em Florença. Após 2 a 2 no tempo normal, venceu nos pênaltis por 4 a 3. Quem brilhou foi o goleiro Seghetti, O garoto de 19 anos fez grandes defesas durante o tempo normal e ainda pegou uma das penalidades (de Ranieri). Já um vilão para a Fiorentina foi o goleador Kean. Fez um gol no tempo normal. Mas isolou seu pênalti.

Nos 90 minutos, o Empoli saiu na frente com Ekong. Mas, no segundo tempo, o artilheiro Kean e Sottil viraram. Contudo, Esposito deixou tudo igual. E foi Esposito quem cobrou o pênalti que definiu a classificação do time visitante. Agora, o Empoli espera o seu adversário nas quartas de final. Será Juventus ou Cagliria. Os times se enfrentarão no dia 17/12, na casa dos Juventinos. Vale lembrar que a Fiorentina tentava o sétimo caneco, já que foi campeã em 1940, 1961, 1966, 1975, 1996 e 2001. O Empoli, por sua vez, jamais chegou sequer em uma semifinal.