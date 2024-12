Filipe Luís critica ‘ataque anárquico’ após vitória do Flamengo

Técnico também comenta sobre os pedidos para o time entregar para o Criciúma e cita gratidão por Gabigol, que vai se despedir no domingo

Mesmo sem dificuldades e com desfalques, o Flamengo venceu o Criciúma por 3 a 0 no Heriberto Hülse, nesta quarta-feira (8), pelo Brasileirão. Contudo, o técnico Filipe Luís não gostou da postura do time para a construção das jogadas e também comentou sobre os pedidos da torcida para o time “entregar” o resultado.

“A proposta foi a mesma: de ser protagonista do jogo e tentar a todo momento agredir o adversário. É verdade que estávamos circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lenta a circulação. E acelerando o jogo quando não precisava acelerar. Isso levava o time a ter idas e voltas na bola. O bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas, perdas de bola que o time não costuma ter. Isso fez com que o time gerasse um espaço muito grande no meio”, disse.