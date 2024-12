Felipe diz que conta com Coutinho e Léo Pelé em 2025

Treinador interino do Vasco dá pitacos em planejamento do Cruz-Maltino para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

A um jogo do término de 2024 e classificado para a Sul-Americana de 2025, o Vasco apenas cumpre tabela agora. Dessa forma, já planeja a próxima temporada. E no que depender do técnico interino Felipe, o Cruz-Maltino terá o meia Philippe Coutinho e o zagueiro Léo Pelé. Vale lembrar que os dois tiveram boas atuações na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Em São Januário, o camisa 11 fez um gol e deu uma assistência. Já o defensor transmitiu segurança defensiva, mostrando, aliás, grande marcação em cima do atacante Hulk.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O Léo para mim sempre foi um grande jogador. Ele começou comigo no Fluminense em 2013, na lateral esquerda. Ele é um grande jogador. Ele oscilou em alguns momentos, normal. Um zagueiro canhoto com a qualidade dele é difícil achar no mercado. Em alguns jogos ele foi bem, mas, em alguns momentos, a equipe adversária acabou fazendo gol e as pessoas acabaram o culpando pela derrota, mas não. Acho que é um jogador sensacional, espero que continue no Vasco. Porque realmente achar um zagueiro da qualidade dele é difícil. Ele está de parabéns não só por hoje, mas por todo ano. Tem muito para nos ajudar, espero que continue (no ano que vem)”, comentou Felipe.