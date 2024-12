Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier é oferecido ao Vasco

Cléber Xavier tem 60 anos e seu último trabalho foi justamente como auxiliar de Tite, no Flamengo. A diretoria vascaína, assim, vai analisar o nome do treinador. Em outubro, Cléber anunciou que iria iniciar sua carreira como treinador e busca uma oportunidade.

O Vasco segue na busca por um treinador e monitora o mercado. Assim, o nome de Cléber Xavier, auxiliar por 24 anos do técnico Tite, foi oferecido ao Cruz-Maltino. Ele, afinal, quer seguir a carreira como técnico de futebol. A informação inicial é do jornalista Lucas Pedrosa.

“Estou promovendo uma mudança na minha carreira e hoje eu deixo o cargo de assistente técnico do meu amigo Tite para buscar consolidar-me como treinador de futebol. É um momento de sensações conflitantes: se por um lado, deixar uma função onde fui extremamente feliz é difícil, por outro, a busca pelo velho sonho faz com que eu me sinta bastante empolgado”, disse Cleber Xavier, por meio de sua conta no Instagram.