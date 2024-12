Erick Pulgar chega a marca importante pelo Flamengo

Chileno é um dos principais nomes no esquema do técnico Filipe Luís e é um dos destaques do Rubro-Negro

Erick Pulgar, uma das peças-chave do elenco do Flamengo, vai completar 100 partidas pelo clube carioca nesta quarta-feira (4), contra o Criciúma, às 20h (de Brasília) no Estádio Heriberto Hülse, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O chileno é um dos principais nomes no esquema do técnico Filipe Luís. Aliás, em entrevista coletiva no último domingo, o treinador afirmou que o jogador é ‘nível Barcelona’.