Endrick entra em lista britânica dos 100 jovens mais notáveis do mundo

O jogador Endrick, do Real Madrid, está na lista 100 jovens mais influentes do mundo feita pela revista britânica “Dazed&Confused”. O periódico divulga os nomes anualmente, reunindo figuras que se destacaram no esporte, nas artes e no ativismo global. Representando o futebol, juntamente com o talento brasileiro, aparece no ranking o atacante Lamine Yamal, do Barcelona. Além deles, a também jogadora do time merengue, Linda Caicedo.

"Desde quando Endrick se tornou embaixador de uma grande marca, de relevância nacional, ainda com quinze anos de idade, já percebemos que sua influência ia transcender o jogo. Ter ele nessa lista, de uma publicação de vanguarda, disruptiva, e de referência em todas as indústrias criativas do mundo é uma validação de que Endrick será um modelo não só para torcedores e futuros atletas, mas também para empresas e como se relacionam com atletas — disse Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil e um dos responsáveis pelo gerenciamento da carreira do brasileiro.