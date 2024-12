Coutinho vibra com ‘boa imagem’ em último jogo do Vasco em casa no ano

Vasco vence o Atlético por 2 a 0 em São Januário e se garante na Sul-Americana do ano que vem. Última partida de 2024 será visitando o Cuiabá

Após a vitória do Vasco sobre o Atlético-MG por 2 a 0, o meia Philippe Coutinho mostou satisfação com a imagem deixada pelo Cruz-Maltino. Afinal, este é o último ato da equipe carioca em casa no ano. Além disso, aliás, o triunfo garantiu o time na Sul-Americana de 2024.

“Era importante fazer o último jogo em casa assim. Primeiro pela classificação e pela imagem, para deixar uma imagem boa para o ano que vem, para a gente almejar coisas maiores, que é o que o clube quer, o que nós jogadores queremos”, comentou Coutinho.