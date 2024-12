Conmebol pune Cruzeiro por uso de sinalizadores na Sul-Americana

Com isso, o Cruzeiro deve cumprir a punição de jogar com portões fechados em 2025. O clube está na nona colocação do Campeonato Brasileiro e ainda briga por uma vaga na Libertadores. No entanto, caso não consiga a vaga para a competição, vai disputar a Sul-Americana novamente. Este ano, a Raposa ficou em segundo lugar, perdendo para o Racing por 3 a 1 na final.

