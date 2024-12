Confira provável escalação para ‘final’ do Botafogo no Sul

Já em Porto Alegre desde a noite da última terça-feira (3), o Botafogo tem provável escalação para enfrentar o Inter, no Beira-Rio. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e pode definir o campeão do Brasileirão-2024.

Afinal, o Glorioso erguerá a taça de maneira antecipada caso vença e conte com tropeço do Palmeiras, que joga paralelamente em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. O Fogão é líder com 73 pontos, enquanto o time paulista vem em segundo, com 70. Como ambos possuem 21 vitórias, a decisão ficará para a última rodada em caso de vitória da equipe de Abel Ferreira, independente do resultado no Beira-Rio.