Comentarista da Globo faz postagem para Gabigol, do Flamengo

Após anos na cobertura do Flamengo, Eric Faria dedicou um texto para falar sobre a saída de Gabigol do Flamengo

O comentarista Eric Faria, da Globo, dedicou uma postagem para o atacante Gabigol, do Flamengo. O jornalista relembrou o período vitorioso do atacante no Rubro-Negro e também da ligação criada entre eles entre 2019 e 2024. O camisa 99 deixará o clube carioca no fim do ano.

No texto, Eric cita o perfil polêmico de Gabigol, mas que ainda assim conseguiu conquistar a idolatria dos torcedores do Flamengo com seus feitos dentro de campo.