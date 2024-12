Com vitória, Corinthians garante classificação para Copa do Brasil 2025

Timão venceu o Bahia por 3 a 0 pelo Brasileirão e confirmou a vaga na competição de mata-mata / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (3), o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Timão garantiu a vaga na Copa do Brasil 2025. Isso porque chegou a 53 pontos e já assegurou pelo menos o nono lugar do Campeonato Brasileiro. Os nove melhores clubes entram direto na terceira fase da competição de mata-mata. Ao todo, são 12 vagas diretas para essa etapa, somando os campeões de Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste. O Corinthians ficou próximo de não disputar a Copa do Brasil no próximo ano pelo fato de ter sido eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e não ter conseguido conquistar os títulos da Copa Sul-Americana e da própria competição de mata-mata neste ano. No entanto, a arrancada nesta reta final de Brasileirão, com oito vitórias consecutivas, carimbou a classificação da equipe de Ramón Díaz.

O técnico Ramón Díaz, aliás, teve sua permanência confirmada para 2025 após a vitória sobre o Bahia. O diretor executivo Fabinho Soldado anunciou na coletiva de imprensa que a comissão técnica seguirá no comando do Corinthians para próxima temporada. A dupla de treinadores argentinos têm contrato até o fim do ano que vem.