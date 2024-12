City acaba com jejum de sete jogos: 3 a 0 no Nottingham Forest

Após sete jogos sem vitórias (seis derrotas e um empate), o Manchester City finalmente voltou a vencer. Foi nesta quarta-feira, 4/12, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, no Etihad Stadium, bateu o Nottingham Forest por 3 a 0. Os gols que acabaram com o jejum foram de Bernardo Silva, De Bruyne e Doku. Dessa forma, com a vitória, o City sobe para o 4º lugar, com 26 pontos.Mas pode perder a posição para o Brighton, que ainda joga na rodada e tem 23 pontos. A liderança é do Liverpool, com 35 pontos. O Nottingham Forest, caso vencesse, ultrapassaria o City. Mas parou nos 22 pontos, em 7º lugar.

Como curiosidade, o goleiro Ederson mais uma vez ficou no banco. Assim, Ortega foi o titular. Tudo indica que, no momento, Guardiola está deixando o brasileiro na reserva. Dos Brazucas, o zagueiro Murillo foi titular no Nottingham, como sempre. Já Morato ficou no banco e entrou durante o jogo. No City, Savinho também ficou no banco. Contudo, entrou apenas aos 45 da etapa final no lugar de Doku.