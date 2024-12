Bruna Biancardi exibe decoração de Natal em mansão de Neymar

No Brasil, Bruna Biancardi fez registros da mansão de Neymar decorada para as festas de Natal; camisa 10 também está no país

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi desfruta de dias no Brasil. A influenciadora está na mansão do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Na última terça-feira (03), a mãe de Mavie exibiu a decoração natalina do local e encantou os seus seguidores.

Em seu perfil no Instagram, Biancardi compartilhou detalhes como o jardim da mansão, que ganhou luzes colocadas nos troncos das árvores. O hall de entrada da casa também ganhou iluminação especial através de quatro pinheiros de diferentes tamanhos. Ornamentos com bolas vermelhas espalhados pelo chão completam a decoração.