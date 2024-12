Botafogo lança programa para torcida viabilizar CT

'Camisa 6' visa modernizar o atual centro de treinamento do Botafogo, que será integrado com o das categorias de base do Alvinegro

“O lançamento do Camisa 6 surge não apenas para reformular o nosso centro de treinamentos, mas para marcar uma grande celebração à história do Botafogo e à torcida mais apaixonada do mundo. A ideia do projeto surgiu por meio de conversas com os próprios torcedores, e a participação ativa deles reflete o compromisso com o futuro do Clube, unindo tradição, paixão e inovação. Estamos construindo um legado que vai além das quatro linhas, criando um espaço para ser referência no futebol mundial e que estará sempre ligado à nossa torcida”, disse Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

Projeto Camisa 6: Centro de Treinamento dedicado às categorias de base

O Botafogo intensificou um projeto de reformulação das categorias de base em 2024, após um ciclo que iniciou com a constituição da SAF em 2022. Assim, agora está pronto para dar um importante passo.