Atlético demite Milito após derrota para o Vasco

Treinador argentino não resiste aos 12 jogos sem vitória, com dois vices. Relembre a passagem de Milito e veja quem assume interinamente / Crédito: Jogada 10

Após a derrota do Atlético por 2 a 0 para o Vasco, o Galo resolveu demitir o treinador argentino Gabriel Milito. Assim, ele não resistiu aos 12 jogos seguidos sem vitória da equipe de Belo Horizonte. A sequência inclui os vices na Copa do Brasil e na Libertadores, além de um despencamento no Brasileirão. Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do clube, comandará o time na última rodada do Brasileirão. O Atlético receberá o Athletico-PR no domingo (8), às 16h, de olho na classificação para a Sul-Americana. Para alcançar o objetivo, o Galo precisa vencer, é claro, mas também torcer por uma combinação de resultados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, a última vitória de Milito foi o 3 a 0 sobre o River Plate (ARG), pela ida da semifinal da Libertadores, na Arena MRV. Curiosamente, 12 também é o número da maior série invicta de Milito no comando do Atlético, logo no início da caminhada.