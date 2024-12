As contas para o Vasco garantir vaga na Sul-Americana nesta quarta

Para isso, depende apenas de suas forças. Já que, com 44 pontos, o time chegaria aos 47 em caso de vitória contra o Atlético-MG, em São Januário. Dessa forma, precisaria ver cinco rivais superando tal marca, o que não teria como acontecer. Atualmente, os times que estão entre a nona e a 14ª posição vão para a Sul-Americana, com o Vasco ocupando o 12º lugar.

Fora do cenário internacional desde 2020, o Vasco pode se garantir na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (4) e encerrar este incômodo hiato. Afinal, o clube, dos mais tradicionais do continente, já conquistou a América em três oportunidades: 1948 (Sul-Americano de Clubes); 1998 (Libertadores da América); 2000 (Mercosul).

Entenda a situação do Vasco

O único resultado que não possibilita chances de classificação já nesta quarta é uma derrota para o Atlético-MG, é claro. Já com um empate diante o Galo, em São Januário, a equipe precisaria de dois resultados extras. O Juventude (15º, primeiro fora do ‘G14’ com 42 pontos) precisa perder para o São Paulo, no MorumBIS, também nesta quarta e, ao mesmo tempo, o Fluminense (15º, com 40) só poderia empatar com o Cuiabá, na quinta (5), no Maracanã.

Em caso de vitória, não sobrará dúvidas: o Vasco chegará à Sul-Americana antes mesmo de disputar a 38ª rodada contra o Cuiabá, no domingo (8), na capital mato-grossense. Isso porque o Gigante da Colina chegaria aos 47 pontos, com 13 vitórias na tabela, subindo para décimo e deixando Vitória (45 pontos) e Grêmio (44) para trás. Por mais que estes dois se enfrentem nesta 37ª rodada, ambos ainda poderiam ultrapassar o Vasco na tabela.

Mas, apesar disso, ao chegar em 47 pontos, pelo menos cinco times teriam que passar pelo Cruz-Maltino (para que o clube ficasse em 15º e, assim, fora da zona de classificação). No entanto, com a hipótese de vitória do Vasco, o próprio Atlético-MG e também o Fluminense não teriam mais como alcançar a equipe de São Januário, o que garante que a pior colocação vascaína seria exatamente a 14ª colocação – última que dá vaga à Sul-Americana.