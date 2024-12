Alan Patrick será desfalque do Inter contra o Botafogo

Bola vai rolar às 21h30 desta quarta-feira (4), no Beira-Rio. Botafogo pode confirmar o título do Brasileirão

Outro desfalque do Internacional é o volante Thiago Maia, dispensado por questões familiares. Dessa forma, o Inter entra em campo para enfrentar o Botafogo com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique, Wesley e Tabata; Rafael Borré e Enner Valencia.

A missão do Botafogo de ser campeão brasileiro nesta quarta-feira (4) ganhou um facilitador. Afinal, o meia Alan Patrick, um dos principais jogadores do Internacional, está fora da partida. O Colorado afirmou que o atleta apresenta uma lesão muscular. Assim, não joga mais neste ano.

A equipe comandada por Roger Machado vinha de 14 partidas sem derrota até perder para o Flamengo no último final de semana. Aliás, a derrota limou as últimas chances de título do Inter no Brasileirão. No entanto, o time gaúcho ainda sonha com o vice-campeonato, o que lhe daria uma premiação maior.