A Premier League, frequentemente dominada pelo Big Six, surpreende nesta temporada com novas equipes disputando as primeiras posições. Assim, na 13ª rodada, o Nottingham Forest se destaca, ocupando o 6º lugar com 22 pontos, após vencer o Ipswich por 1 a 0. Portanto, a equipe tem mostrado um bom desempenho, quebrando a hegemonia das tradicionais potências do futebol inglês.

Parte desse sucesso vem da forte presença brasileira no elenco, que inclui nomes como Carlos Miguel, Murillo, Danilo e Morato. O zagueiro ex-São Paulo, contratado por 17 milhões de euros junto ao Benfica, é um dos responsáveis pela sólida defesa do Forest, que tem apenas 13 gols sofridos. Com Morato em campo, o time ainda não sofreu gols, um feito impressionante que contribuiu para o bom momento da equipe.