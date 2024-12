Zagueiro do Santos entra na mira de Coritiba e Goiás

Messias, que disputou a Série B em 2024 pelo time goiano por empréstimo, vai voltar ao Peixe em 2025 mas não vai permanecer / Crédito: Jogada 10

O Santos, visando uma reformulação para 2025, prepara para algumas saídas em seu elenco. Isso também serve para quem estava emprestado em 2024, vai retornar no ano que vem, mas não terá espaço para permanecer no Peixe. É o caso do zagueiro Messias, que disputou a última série B pelo Goiás.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Esmeraldino teria o interesse de permanecer com o zagueiro e já teria se acertado com o Santos para uma permanência do jogador em 2025. Contudo, o Coritiba também entrou no negócio e também deseja contar com o defensor para o ano que vem. A expectativa é que uma resposta do jogador seja dada nos próximos dias. O contrato de Messias com o Peixe vai até o fim do ano que vem.