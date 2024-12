Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Vitória, nesta quarta-feira (04/12), às 20h (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times asseguraram a permanência na Série A e ainda têm objetivos no torneio. Isso porque o Imortal deseja assegurar a vaga na próxima edição da Sul-Americana. Já o Rubro-Negro baiano ainda sonha com a classificação, mesmo que remota, para a próxima Libertadores.

Ambas equipes estão próximas na tabela de classificação. O Tricolor Gaúcho se encontra em 11º lugar, com 44 pontos, e o Leão da Barra está uma posição acima e soma um ponto a mais.