Torcedores do Flamengo picham muro no Ninho do Urubu por motivo inusitado

O Flamengo busca fechar a temporada com saldo positivo e ao menos no G4 do Brasileirão. Porém, o resultado do próximo jogo do Rubro-Negro pode interferir diretamente no destino de dois clubes que lutam desesperadamente contra o rebaixamento: Criciúma e Fluminense. Uma vitória do Mais Querido em Santa Catarina, pode representar a queda do Tigrão, mas uma derrota pode complicar – e muito – a vida do Tricolor das Laranjeiras. Tal cenário tem mobilizado torcedores nas redes sociais e até mesmo no Ninho do Urubu.

As manifestações por uma derrota ‘proposital’ do Flamengo ultrapassaram as redes sociais e chegaram até o Ninho do Urubu. Isso porque os muros do CT amanheceram pichados nesta terça-feira (3) com o apelo: “Entrega para o Criciúma”. O protesto ainda fez alusão à fala de Abel Braga após o título Carioca do Fluminense, em 2022: “Que se fod* eles”.