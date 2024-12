Santos retoma interesse e abre conversas por Renato Gaúcho

Peixe começa a ver pessimismo a chegada de Luís Castro e volta a falar com representantes do treinador brasileiro

Sem uma resposta de Luís Castro, o Santos já começa a olhar para um plano B para o cargo de treinador. A diretoria do Peixe deu um prazo limite para o português responder, que se encerra nesta terça-feira (3/12) e o tom, que antes era otimista, agora corre o pessimismo. Assim, o clube voltou a reacender um interesse antigo e monitora a situação do técnico Renato Gaúcho.

A indefinição de Castro, fez com que a diretoria reabrisse conversas com os representantes de Renato Gaúcho. O nome do treinador do Grêmio é visto com bons olhos por vários setores do clube, conhece bem o futebol brasileiro e tem um estilo de jogo que pode agradar a torcida.