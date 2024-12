Santos aguarda definição do Grêmio para decidir futuro de Soteldo

Tricolor tem preferência na compra do venezuelano, mas ainda não demonstrou interesse. Retorno ao Peixe não está descartado, mas há resistência

Emprestado pelo Santos até o fim de 2024, o atacante Soteldo ainda não tem permanência garantida no Grêmio para o ano que vem. O Tricolor possui preferência na compra do atleta, mas ainda não demonstrou interesse na aquisição. O que deixa o futuro do jogador indefinido.

O venezuelano possui valor de cerca de R$ 29,9 milhões, o que não faz brilhar os olhos dos gaúchos, apesar de o jogador ser um dos destaques da temporada. Pelo Grêmio, Soteldo entrou em campo 40 vezes, sendo 31 como titular, marcou sete gols e deu quatro assistências. O Santos fica no aguardo de definição em Porto Alegre para decidir o que faz com o jogador.