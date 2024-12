Quais jogadores podem ser negociados pelo São Paulo em 2025

Diretor de futebol do Tricolor admitiu saídas na próxima temporada para reforçar caixa do clube no ano que vem / Crédito: Jogada 10

O São Paulo já sabe que vai precisar vender jogadores em 2025 e ter uma vida financeira mais tranquila no ano que vem. Em entrevista recente, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, falou que o clube gasta atualmente entre R$ 17 milhões e R$ 18 milhões mensais com seus atletas. O déficit do clube na atual temporada chega a R$ 191 milhões até setembro deste ano. Por isso, o clube dá prioridade a não gastar excessivamente e a equilibrar suas finanças.

Assim, a saída de jogadores são praticamente realidades no Tricolor. Um dos nomes que pode deixar o clube no ano que vem é Bobadilla. O jogador teve um período grande no time titular após a lesão de Alisson, é convocado para defender a seleção paraguaia e está valorizado. Assim, o São Paulo acredita que pode ganhar uma boa quantia em uma possível venda.