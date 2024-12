Premier League: Leicester vence West Ham na estreia do técnico Van Nistelrooy

Ex-Manchester United conquista vitória em sua primeira partida no comando dos Foxes

A era de Ruud van Nistelrooy no Leicester começou com o pé direito. Nesta terça-feira (3), os Foxes venceram o West Ham por 3 a 1, em partida válida pela 14ª rodada da Premier League. O treinador holandês, que deixou o Manchester United após a chegada de Ruben Amorim ao clube, assinou contrato até 2027, e conquistou os três pontos em seu primeiro jogo desde que assumiu o cargo. O artilheiro Vardy, El Khannouss e Daka confirmaram a vitória dos donos da casa no King Power Stadium, enquanto Füllkrug, nos acréscimos, marcou o de honra para os Hammers.

Dessa maneira, o Leicester encerrou uma sequência de três derrotas na Premier League e subiu duas posições. Com a vitória em casa, os Foxes chegaram aos 13 pontos e agora estão na 13ª posição. Ao mesmo tempo, a equipe abriu vantagem de quatro pontos para o Wolverhampton, primeiro na zona de rebaixamento, que ainda entra em campo nesta 14ª rodada.