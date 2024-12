Paulinho, do Atlético-MG, passará por cirurgia e retorna aos gramados em 2025

“Em março tomei uma pancada natural de jogo e treino. Sentia dores normais de um atleta, sem gravidade alguma e que não me impedia de jogar ou realizar qualquer outra atividade física.

Com o excesso de jogos, o esforço e os impactos das partidas fizeram com que a lesão evoluísse para um edema ósseo e, ao final de julho, as dores se intensificaram, passei a jogar com analgesia (injeção). O clube estava em um bom momento nas Copas, também sofria com muitos desfalques devido ao calendário de Copa América e com vários atletas no departamento médico.

Tive uma reunião juntamente com departamento médico, a comissão e a diretoria e decidimos optar por um tratamento conservador minimizando impactos e priorizando minha participação nos jogos das Copas do Brasil e Libertadores, e assim foi feito.

Mesmo com esse cenário adverso, conseguimos chegar a duas finais e pude ser o artilheiro do clube com sete gols na Libertadores e vice artilheiro da competição com ajuda dos meus companheiros. As escolhas precisam ser feitas e fizemos a nossa, chegando até aqui com a ajuda e força de todos profissionais do clube, família e amigos.

E durante todo esse processo tomamos mais uma decisão, a de não tirar férias. Estou me preparando para realizar a cirurgia nos próximos dias e ficarei todo esse período focado na minha recuperação para retornar o mais breve possível.

Nunca faltou dedicação e entrega pelo Galo. E nunca vai faltar! A verdade sempre prevalece!”