Palmeiras é processado por família de torcedor do Cruzeiro morto em emboscada

A família de José Victor dos Santos Miranda, torcedor do Cruzeiro morto após emboscada na rodovia em Fernão Dias, em outubro, está processando o Palmeiras no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao todo, quatro familiares entraram com ação contra o clube paulista: mãe, irmão e as duas avós do cruzeirense. Os processos são por danos morais e as indenizações, somadas a honorários, passam de R$ 9 milhões. A informação é do Ge. O advogado Juliano Pereira Nepomuceno, representante da família do cruzeirense morto, argumentou que o Palmeiras tem responsabilidade pela emboscada da Mancha Verde contra a Máfia Azul.

"Mesmo diante do histórico violento da Mancha Alvi Verde, que ensejou conflitos terríveis e até mesmo mortes, o clube paulista se omitiu, não promoveu medidas de prevenção e proibição adequadas. Logo, a inércia do Palmeiras diante de tais eventos criou um ambiente propício para que os atos se repetissem. O clube deve ser responsabilizado por permitir que a torcida tenha continuado suas atividades violentas sem punições efetivas e apropriadas", diz trecho de uma das ações.

A Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, é investigada como responsável pelo ataque. Inclusive, nesta terça-feira (3), a Polícia Civil prendeu dez palmeirenses acusados de participar da emboscada. O caso deixou um torcedor da Máfia Azul morto e outros 17 cruzeirenses feridos. Até o momento, cumpriu 23 mandados de busca e apreensão. O presidente da Mancha Verde, Jorge Luiz Sampaio Santos, e o vice-presidente da torcida, Felipe Mattos dos Santos, o “Fezinho”, continuam sendo procurados. Eles têm mandados de prisão temporária. Além dos dez suspeitos presos nesta terça-feira, outros dois palmeirenses já estavam detidos. Oito ainda são procurados. Palmeiras se revolta com processos de familiares de cruzeirense morto De acordo com o Ge, os processos dos quatro familiares de José Victor dos Santos Miranda geraram espanto e revolta internamente por parte do Palmeiras. Isso porque o clube está rompido com a Mancha Verde, não possui nenhuma relação com a principal organizada e ainda há medida protetiva da presidente Leila Pereira contra suas lideranças. Para o Alviverde, não faz sentido ter a responsabilidade por um crime ocorrido numa rodovia, em dia que não havia nem jogo.