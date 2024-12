Pablo Maia inicia transição física no São Paulo

Volante começa a trabalhar no gramado e Tricolor espera ter o jogador na pré-temporada, que será realizada nos Estados Unidos / Crédito: RUBENS CHIRI/Perspectiva

O volante Pablo Maia iniciou nesta terça-feira (3) o período de transição no São Paulo, última etapa antes de retomar as atividades com bola com o restante do elenco. Ele se recupera de uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o próprio São Paulo, o jogador permanecerá trabalhando a parte física no CT da Barra Funda até 18 de dezembro. O Tricolor vai entrar de férias no dia 9, um dia depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Contudo, Pablo Maia vai tirar um período de descanso menor em comparação ao seus companheiros. A ideia é que ele tenha 100% de condições físicas para trabalhar com o restante do grupo que vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, em 2025.