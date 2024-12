Newcastle x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada da Premier League 2024/25 / Crédito: Jogada 10

O líder da Premier League volta a campo nesta quarta-feira (4). O Liverpool visita o Newcastle às 16h30 (de Brasília), no St. James’ Park, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, e busca a quinta vitória consecutiva no torneio para seguir isolado na ponta da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Newcastle Os Magpies não vencem há duas rodadas e ocupam a 11ª posição, com 19 pontos. Dessa maneira, a equipe espera contar com o apoio de seus torcedores para arrancar pontos do líder da Premier League.

Contudo, o Newcastle tem desfalques confirmados para enfrentar o Liverpool. Isto porque Sven Botman, Jamaal Lascelles e Emil Krafth estão fora por motivo de lesão. Ao mesmo tempo, o atacante Isak, um dos destaques da equipe, sofreu uma pancada na última partida e aparece como dúvida. Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool é o líder isolado da Premier League com nove pontos de vantagem para o vice-líder Arsenal e vem de quatro vitórias consecutivas no Inglês. Além disso, os Reds também lideram a fase de liga da Champions e a sequência fica ainda melhor somando todas as competições, com sete triunfos seguidos. Porém, o técnico Arne Slot também enfrenta problemas para escalar o time nesta quarta-feira. Isto porque o goleiro Alisson, o zagueiro Ibrahima Konaté, o lateral esquerdo Tsimikas e o lateral direito Conor Bradley, lesionados, estão fora. Por fim, Diogo Jota e Chiesa são tratados como dúvidas.