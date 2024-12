Mesmo sem chance de título, presidente do Inter descarta poupar contra o Botafogo

O Internacional deu adeus ao título do Brasileirão ao perder para o Flamengo no último domingo (1º), por 3 a 2, no Maracanã. Apesar disso, o Colorado não vai usar time misto ou reserva contra o Botafogo, na próxima rodada. A garantia foi feita pelo presidente do clube, Alessandro Barcellos, que destacou a obrigação do time de buscar a vitória.

“Nosso torcedor está em sinergia com a equipe, já havia uma grande procura por ingressos antes mesmo do jogo com o Flamengo e depois esgotou. Vamos ter um Beira-Rio lotado, temos a obrigação de buscar a vitória nesse jogo. Queremos chegar à maior pontuação possível, isso é importante para um final de temporada, queremos deixar a última impressão ainda mais positiva”, disse o dirigente no “Charla Podcast”.