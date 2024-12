Mano terá que definir substituto de Ganso no Fluminense; veja as opções

Treinador não terá o camisa 10, expulso contra o Athletico no duelo decisivo com o Cuiabá, quinta-feira (5), às 20h, no Maracanã

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá um desfalque importante no duelo com o Cuiabá, no Maracanã. Trata-se de Paulo Henrique Ganso, que foi decisivo no empate com o Athletico, em Curitiba, porém foi expulso após empurrar Canobbio.

O camisa 10 iniciou no banco de reservas, entretanto entrou no segundo tempo e mesmo no sacrifício deu um passe açucarado para Arias igualar o marcador. Ao longo da última semana, o jogador enfrentou problemas com dores nas costas, mas conseguiu atuar.