Manchester City x Nottingham: Onde assistir, escalações e arbitragem

Há sete jogos que o Manchester City não sabe o que é vencer: são seis derrotas e um empate. Deste total, cinco derrotas seguidas na Premier League, o que fez o time cair da ponta para o quinto lugar, com 23 pontos, 11 atrás do Liverpool. Nesta quarta-feira, 3/12, o time do técnico Pep Guardiola (que jamais ficou tanto tempo sem vencer como treinador) recebe o Nottingham Forest. O jogo será às 16h30 (de Brasília) no Etihad Stadium, pela 1ª rodada da Premier League.

Não será tarde para fazer mais fácil para o City. O Nottingham faz a sua melhor campanha desde que voltou à elite, há três temporadas, e ocupa o 6º lugar, com 22 pontos. O time cresceu de produção com a injeção financeira do seu proprietário, o grego Evangelos Marinakis, que tem patrimônio de US$ 22 bilhões e tem interesse em se tornar dono da SAF do Vasco. Um triunfo colocará o Nottingham na zona da Champions