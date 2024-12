Luxemburgo causa polêmica com narrador: ‘Por que sou mercenário e ele não?’

Treinador usou exemplo da mudança de emissora do locutor para questionar a diferença de tratamento

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez uma declaração polêmica em um congresso em Santos, que envolve o narrador Cléber Machado. Isso porque o comandante usou o exemplo do locutor, que deixou o SBT e assinou com a Record. A intenção foi defender o seu argumento de que há uma diferença de tratamento entre essas duas distintas funções que existem no futebol.

O comandante, de 72 anos, decidiu citar o caso de Cléber Machado com o intuito de fazer uma comparação com as críticas que recebeu em sua carreira. Nessas ocasiões, recebeu a alcunha de mercenário por escolher trocar de clube. Além de tentar ficar responsável por decisões em cenários que vão além dos gramados.