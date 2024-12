Luiz Henrique explica gesto na entrada da final da Libertadores: “Quis tocar na taça”

Atacante alvinegro foi decisivo ao marcar um gol e sofrer um pênalti na conquista do título inédito do Botafogo

Antes da grande atuação, na entrada em campo, o jogador foi o único entre as duas equipes a tocar na taça. Muitos atletas de futebol acreditam que dá azar essa atitude antes de uma final, mas isso não funcionou com Luiz Henrique, que explicou o gesto.

O atacante Luiz Henrique foi um dos grandes destaques do Botafogo na partida que definiu o título inédito na Copa Libertadores. Afinal, o camisa 7 marcou o primeiro gol do Glorioso, mesmo com um a menos, e também sofreu o pênalti para o segundo tento.

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e os jogadores estão vivendo momentos mágicos com o maior título da história do clube. Na chegada ao Rio de Janeiro, o elenco alvinegro foi recepcionado por milhares de torcedores, que fizeram muita festa com a conquista.

“Ainda não caiu a minha ficha que eu sou campeão da Libertadores. Desde a minha primeira entrevista, quando eu me emocionei, falei que o Botafogo tem que estar lá em cima, porque é um clube que merece muito, sofreu muito. Ganhar essa taça é um sentimento de muito orgulho”, concluiu.