Joia do São Paulo pode ganhar chance no profissional em 2025

Ryan Francisco, de 18 anos, se destaca com faro de gol nas categorias de base e é observado pelo técnico Luís Zubeldía / Crédito: Jogada 10

Uma promessa do futebol chama a atenção com a camisa do São Paulo. Ryan Francisco, com 18 anos, que passou pela base do Palmeiras, já tem multa em 60 milhões de euros (R$ 362,4 milhões). Ele, aliás, retribui essas cifras com um faro de gol impressionante. Com isso, o jovem é visto como uma “carta na manga” para próxima temporada.

O garoto está no radar do técnico Luis Zubeldía para um futuro próximo, mas ainda não deve ir para os Estados Unidos. A tendência é que Ryan Francisco dispute a edição de 2025 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, na sequência, seja vá para equipe principal. O jogador se aproxima do grande desafio da sua ainda curta carreira.