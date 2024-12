Janaína Mendes, mãe do filho único de Ronaldinho Gaúcho, festeja status de avó

Na contramão do silêncio de Ronaldinho Gaúcho, Janaína Mendes, mãe de João Mendes, celebrou bastante a notícia da chegada de seu primeiro neto. A ex-bailarina do Faustão e mãe do único herdeiro do ‘Bruxo’ deixou um comentário típico de avó coruja no anúncio da gravidez de Giovanna Buscacio , namorada do jovem de 19 anos desde 2022.

Janaína Mendes

Ex-bailarina do Faustão, Janaína deixou Minas Gerais para acompanhar o filho na Espanha, em 2023. Isso porque João Mendes, fruto da relação com Ronaldinho Gaúcho, havia assinado contrato com a equipe sub-19 do Barcelona à época. Mendes continuou morando na cidade espanhola mesmo após o fim do vínculo do atacante com a equipe catalã.

João Mendes assinou com o Burnley e se mudou para Manchester, onde vive atualmente, enquanto Janaína permaneceu na Espanha com a caçula. Agora, a mulher de 41 anos se dedica à Educação Física e também trabalha como modelo.

Ronaldinho Gaúcho

O astro do futebol mundial ainda não se manifestou sobre título de avô. Apesar dos inúmeros ‘rolês aleatórios’, Ronaldinho Gaúcho mantém discrição sobre a vida pessoal nas redes sociais. A última manifestação, por exemplo, ocorreu em apoio ao Atlético-MG na final da Libertadores da América – no último dia 30 de novembro.