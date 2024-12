Internacional deve antecipar saída de atacante Lucas Alario

Atacante argentino não vem sendo peça frequentemente utilizada no Colorado, contratado a peso de ouro no início de 2024 / Crédito: Jogada 10

Mesmo após a confirmação da saída da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Internacional ainda tem objetivos no torneio. Simultaneamente, a diretoria e a comissão técnica já começam a traçar o planejamento para a próxima temporada. Assim, um jogador que tem grandes chances de deixar o Colorado é o centroavante Lucas Alario. O argentino, de 32 anos, não vem sendo uma peça frequentemente utilizada pelo técnico Roger Machado desde a sua chegada. Por sinal, Alario não entra em campo pelo Inter há quase dois meses e não é titular há quase três. O contrato do atacante com o Internacional expira no fim do próximo ano. Portanto, como ele não vem atuando com regularidade e, por ter altos vencimentos, a diretoria do clube gaúcho estuda rescindir o vínculo antes do prazo inicialmente estipulado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde a sua chegada, ele atuou em 36 partidas pelo Internacional, com cinco gols marcados, mas sem assistências. No início da temporada, o Colorado não mediu esforços para contratá-lo. Na oportunidade, pagou 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões na cotação do período) ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha.