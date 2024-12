Inter de Milão monitora dupla campeã da Libertadores e mais três jogadores do futebol brasileiro

De acordo com a Gazzetta dello Sport, vice-diretor esportivo do clube italiano está na América do Sul para acompanhar jogadores da lista / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão estaria de olho em atletas que atuam no Brasil. O jornal Gazzetta dello Sport divulgou a informação e listou atletas que podem aparecer na agenda de contratação do clube italiano na próxima temporada. Entre eles estão a dupla campeã da Libertadores pelo Botafogo, Almada e Luiz Henrique. Na publicação, o jornal italiano destaca que vários clubes europeus já observaram o argentino. Já o brasileiro é valorizado pelos seus números, 12 gols em 49 jogos.

Outro nome destacado é o de Pablo Maia. O volante sofreu uma grave lesão no primeiro semestre e iniciou o trabalho de transição nesta semana. O veículo ressalta que o jogador, apesar do período fora de campo, possui uma das melhores perspectivas do cenário brasileiro.