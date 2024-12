Gabigol inicia despedida do Flamengo em seu canal no Youtube

Atacante anuncia série sobre a sua carreira no Flamengo, e obra conta com depoimentos de anônimos e celebridades, como Romário e Marcelo Falcão / Crédito: Jogada 10

Gabigol está perto de se despedir do Flamengo. Diante disso, o jogador lançou um canal no Youtube após conquista da Copa do Brasil para relatar sua história no clube. Nesta semana, será apresentada uma série de conteúdos exclusivos com o jogador falando sobre o Rubro-Negro, além de participações especiais de personalidades e torcedores. O trailer, aliás, conta com participações especiais de Romário, MC Maneirinho e Marcelo Falcão. “O clube que eu mais me identifiquei até hoje”, ressaltou Gabigol.

"Eu particularmente, passei lá, e não tive esses momentos que o Gabriel passou. Ele fez exatamente o que tinha que fazer. Matador. Gabriel foi um matador", destacou Romário

O primeiro episódio dessa série, cujo no nome é “Até o Fim”, será lançado nesta terça-feira (3) e marcará o início da despedida do ídolo no Flamengo. O vídeo destaca a relação única entre o atacante e a torcida, revelando um lado mais íntimo do atleta que poucos conhecem, ao explorar aspectos de sua vida pessoal e profissional, dividida entre Gabriel e Gabigol. Gabigol e relação com a torcida O objetivo do canal é aproximar ainda mais o ídolo de seus fãs, compartilhando histórias inéditas da sua trajetória, com depoimentos pessoais, além de relatos de amigos, familiares e celebridades. Aliás, o projeto do Canal no Youtube quanto a produção da série foi pela produtora 4Content, dirigida por Dayyan Morandi, profissional com mais de duas décadas na indústria esportiva. A produtora, afinal, tem projetos com fortes nomes, como Marcelo (Real Madrid), Willian (Chelsea), Bruno Soares (Tenista), além da série que mostrou os bastidores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.