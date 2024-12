Fluminense busca primeira vitória sem Ganso no Brasileirão

O Fluminense terá de lidar com um desfalque importante no duelo contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), no Maracanã. Isso porque o meia Paulo Henrique Ganso, suspenso por cartão vermelho contra o Athletico, não poderá atuar contra o Dourado, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

E o Flu ainda não sabe o que é vencer na competição sem seu camisa 10 em campo. Com Ganso atuando, foram 32 jogos, com dez vitórias, nove empates e 13 derrotas ao todo. Isso gera, assim, uma média de 40,6% de aproveitamento quando o craque atua no torneio.