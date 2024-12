Flamengo tem retorno em lista de relacionados para jogo contra o Criciúma

Rubro-Negro também conta com muitos desfalques para a partida diante do Tigre, nesta quarta-feira, pela 37ª rodada do Brasileirão

O Flamengo já está a caminho de Santa Catarina e conta com retorno importante para o duelo contra o Criciúma, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís terá à disposição o atacante Luiz Araújo, que se recuperou de uma grave lesão.

Luiz Araújo está totalmente recuperado da fratura de cartilagem que sofreu no joelho direito em 15 de setembro, nos minutos iniciais do empate por 1 a 1 com o Vasco. O atleta tem boas chances de ganhar minutos na partida em Santa Catarina. Luiz vivia sua melhor temporada no Flamengo. Até se lesionar no clássico, ele tinha 50 partidas em 2024, seis gols e dezassistências.