Entregar? Flamengo pode emplacar sua melhor sequência no Brasileirão 2024

Com Filipe Luís sólido no comando, o Flamengo tem uma sequência de sete jogos sem perder, com quatro vitórias e três empates. O time já repete a melhor sequência que aconteceu no início da competição ainda com o técnico Tite. A equipe emplacou cinco vitórias e dois empates, entre a 5ª e 11ª rodadas.

Depois da vitória sobre o Inter, o Flamengo agora tem pela frente o Criciúma, nesta quarta-feira, às 20h, no Heriberto Hulse. Contudo, muitos torcedores estão pedindo para que o time perca para prejudicar o Fluminense, que luta contra o rebaixamento. Porém, o Rubro-Negro tem a chance de emplacar a sua melhor sequência no Campeonato Brasileiro de 2024 caso vença o Tigre fora de casa.

Ainda mais na temporada e com título

Ampliando ainda mais o leque, o Rubro-Negro conseguiu incríveis 20 jogos sem perder no início da temporada. Foram 14 vitórias e apenas seis empates. O embalo aconteceu entre o Campeonato Carioca, onde o clube conquistou a taça, no início do Brasileirão e também jogos da Libertadores.

Com Filipe Luís, o Flamengo está há 10 jogos sem conhecer uma derrota. A única no comando do treinador foi no clássico com o Fluminense, no Maracanã. Fora isso, Filipinho conquistou a taça da Copa do Brasil, a sua primeira em comando por um clube profissional.

Filipe só pensa na vitória

Depois da vitória sobre o Inter, o técnico Filipe Luís comentou sobre a expectativa para próxima rodada, já que o clube não almeja mais o título. O treinador, pode-se se dizer assim, que jogou um banho de água fria. Ele ressaltou que a equipe vai brigar por vitória contra o Criciúma.