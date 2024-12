Criciúma x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem embate, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Com a vida resolvida no Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o desesperado Criciúma, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Heriberto Hülse, pela 37ª rodada da commpetição. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição, com 66 pontos, e já está na Libertadores de 2025 por vencer a Copa do Brasil. Do outro lado, o Tigre está na 17ª posição, com 38 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Os times se enfrentaram 15 vezes pelo Brasileirão, com duas vitórias para o Criciúma, quatro empates e nove vitórias para o Flamengo. O último confronto entre as duas equipes terminou com a vitória rubro-negra.