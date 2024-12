Corinthians tenta apagar ‘fantasma’ do ano passado por Libertadores

Último encontro do Timão com o Bahia, na Neo Química Arena, terminou 5 a 1 para os baianos. Equipes se enfrentam em duelo direto pelo G-8 / Crédito: Jogada 10

O Corinthians encara o Bahia nesta terça-feira (3/12), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é direta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, o Timão se apega no retrospecto positivo contra o Esquadrão de Aço jogando em seus domínios. Também tem um fantasma para apagar do ano passado.

Ao todo, as duas equipes se enfrentaram na cidade de São Paulo 25 vezes, com 15 vitórias corintianas, seis empates e quatro triunfos baianos. Além disso, nos últimos 10 jogos com mando alvinegro, o Timão venceu sete, com dois empates e apenas uma derrota. Contudo,o último embate ainda assombra alguns torcedores do Corinthians.